Superare le diversità, il progetto Via Libera del liceo 'Il Pontormo'

Al Liceo Il Pontormo, ormai da 6 anni, viene portato avanti il Progetto "Via Libera", che intende avvicinare gli studenti al tema della "diversità" e più nello specifico a quello della disabilità: comprendere le differenze, superare il pregiudizio legato alla non conoscenza, favorire quindi l’integrazione e lo sviluppo di un punto di vista "diverso".

I docenti ed i volontari dell’Associazione Spingi la Vita ONLUS hanno organizzato per 3 sabati degli incontri con le classi della durata di 2h e 1/2 articolati in tre parti:

1° "teorica" di introduzione al tema, in maniera interattiva, stimolando la curiosità e la partecipazione per la creazione di “un punto di vista iniziale”;

2° "pratica" di sperimentazione della diversità/disabilità attraverso l’ausilio di un marciapiede didattico e di carrozzine;

3° “emotiva” di attivazione della discussione con i ragazzi, valorizzando quella che è stata l’esperienza sul campo e le emozioni, spesso inaspettate, che ne derivano.

La risposta e l'attenzione degli alunni è stata altissima e coinvolgente nell'ottica dell'educazione alla cittadinanza attiva.

Fonte: Liceo 'Il Pontormo' di Empoli

