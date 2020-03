A Montelupo va in scena 'Donne guerriere9

“Donne guerriere” è il titolo dello spettacolo che andrà in scena, in prima nazionale, al teatro Mignon di Montelupo Fiorentino (Firenze) il prossimo 14 marzo. Per presentarlo è stata organizzata una conferenza stampa mercoledì 4 marzo, alle 12, nella sala Montanelli di palazzo del Pegaso, in via Cavour 4 a Firenze.

Alla conferenza stampa parteciperanno le protagoniste dello spettacolo Ginevra di Marco e Gaia Nanni e il musicista Francesco Magnelli; Enrico Sostegni, consigliere regionale; Aglaia Viviani, assessore alla cultura del comune di Montelupo; Filippo D'Urzo, Empoli Jazz; Gianni Pini, Music Pool.

Lo spettacolo fa parte del cartellone della rassegna di eventi “Declinazioni femminili”.

