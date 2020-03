Abc Rosa non delude le aspettative contro San Vincenzo

BASKET CASTELFIORENTINO – BASKET SAN VINCENZO 67-38

Parziali: 18-13, 17-7, 21-10, 11-8

Tabellino: Cinali 7, Bongini 2, Ferradini 5, Manetti 8, Ulivieri E. 8, Lucchesi 2, Banchelli 4, Masi 6, Giuntini 3, Fanelli 15, Barberi 5, Baldinotti 2. All. Volterrani. Ass. Iserani.

Arbitro: Abdul di Grosseto.

Era fondamentale vincere, e il Basket Castelfiorentino rosa non ha deluso le attese.

Davanti al pubblico delle grandi occasioni le ragazze di Lorenzo Volterrani hanno dato vita alla prestazione perfetta e San Vincenzo non ha potuto far altro che alzare le mani: 67-38 il finale al PalaBetti e vittoria che permette alle gialloblu di restare in scia con il quartetto di testa. Un acuto indubbiamente importante per la classifica, ma anche per dimenticare immediatamente l’opaca prestazione di sette giorni fa a Porcari e rimettersi in careggiata per il rush finale.

Prestazione corale e vittoria di squadra quella della truppa castellana che, guidata da una Fanelli sopra le righe, ha visto andare a segno tutte le dodici a disposizione di coach Volterrani: le gialloblu, infatti, hanno preso in mano il controllo nel primo quarto per poi allungare nella seconda frazione e scappare definitivamente al rientro dall’intervallo, tanto che l’ultimo quarto è servito soltanto a fissare il finale.

Nonostante un avvio all’insegna dell’equilibrio, sono proprio le gialloblu a tentare il primo allungo sul finire della prima frazione (18-13 al 10′), per poi prendere in mano l’inerzia nel secondo quarto e scappare al riposo lungo: 35-20 a metà partita. Al rientro la volata castellana prosegue senza sosta ed arriva il break decisivo: un parziale di 21-10, infatti, vale il +26 al 30′ (56-30), quando iniziano già a partire i titoli di coda. Così l’ultimo quarto è pura formalità, e serve soltanto ad accompagnare la meritata festa gialloblu.

Fonte: Abc Castelfiorentino

