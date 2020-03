Aereo rubato e precipitato nei Pirenei, altri indizi su un ventenne di Massa

Il mistero del piccolo velivolo Piper rubato in una scuola aerea francese e schiantatosi nei Pirenei trova conferma della soluzione in Toscana. La vittima era stata individuata in un ventenne di Massa, unico a bordo e unica vittima dello schianto di qualche notte fa, il 25 febbraio alle 3 di notte. Lo riporta il quotidiano Repubblica, dando come indizi il cellulare e la scheda sim, le scarpe e il colore dei pantaloni indossati dal giovane in cabina di pilotaggio.

Il giovane si era allontanato da casa a inizio settimana per cercare lavoro all'estero. Non aveva il brevetto di pilota anche se era appassionato di aerei. Per comandare il Piper PA-44/180 partito nel cuore della notte con fortissime raffiche di vento una buona dose di pratica era necessaria. La sua corsa è finita nel paese di Corneilla del Vercol. Sono necessarie ulteriori indagini per dipanare la matassa.

