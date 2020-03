Al via ai lavori sulla Sp9 di Comeana

Avranno inizio martedì prossimo 10 marzo (condizioni meteo permettendo), i lavori di asfaltatura della Sp9 “di Comeana”. I lavori, dopo l’espletamento delle procedure di gara, sono stati affidati alla società “Sandretti strade srl” di Vaiano. L’intervento rientra nel piano della manutenzione straordinaria delle strade provinciali e riguarda il rifacimento del manto stradale per circa 700 metri, nel tratto che attraversa il centro abitato della frazione di Comeana, nel comune di Carmignano.

“Esattamente come avevamo annunciato a dicembre – commenta il presidente della Provincia Francesco Puggelli – siamo pronti a partire con questo importante intervento di rifacimento dell’asfalto, nel pieno rispetto delle tempistiche. Un’opera di manutenzione straordinaria da circa 150mila euro che rispecchia uno degli obiettivi prioritari della Provincia, quello cioè di tutelare al massimo la sicurezza per gli automobilisti e, visto che il tratto oggetto dei lavori si trova all’interno di un centro abitato, anche dei residenti. Il tutto con un occhio di riguardo all’ambiente, anche nella scelta dei materiali, che sono stati selezionati per assicurare la massima tenuta e la minore quantità di emissioni nocive, proprio per garantire un bassissimo impatto ambientale”.

"Ringrazio la Provincia per questo lavoro importante che rappresenta un ulteriore tassello che andiamo a mettere nella riqualificazione della sicurezza stradale e del decoro urbano della frazione di Comeana - spiega il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti-. Dopo gli interventi di manutenzione eseguiti nelle principali vie della frazione, adesso è il momento dell'avvio della riqualificazione della strada provinciale."

Grazie alla tipologia di materiale utilizzato per la posa dell’asfalto infatti, saranno pressoché inesistenti i caratteristici fumi e odori tipici dei lavori di asfaltatura, anche in considerazione del fatto che il tratto stradale oggetto dell’intervento si trova nei pressi delle abitazioni. Durante l'esecuzione dei lavori, si dovrà procedere alla chiusura della strada con deviazione del traffico sulla viabilità alternativa.

Fonte: Provincia di Prato - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Carmignano