Alia, parte la consegna dei kit a Rignano

Dopo le assemblee pubbliche adesso nel Comune di Rignano sull’Arno entra nel vivo la fase di trasformazione del servizio di raccolta rifiuti.

Da oggi, lunedì 2 marzo, le oltre 4.500 utenze residenti, tra domestiche e non domestiche, saranno contattate da operatori di Alia Servizi Ambientali SpA per la consegna a domicilio dei nuovi strumenti per la raccolta ed il calendario con giorni ed orari di esposizione. Il kit per le utenze singole è composto da 3 bidoncini di colore diverso: organico, carta e cartone e rifiuto residuo non differenziabile, oltre ad un bidoncino sottolavello per i rifiuti organici, sacchi azzurri per imballaggi in plastica/metalli/tetrapak/polistirolo ed una borsa per gli imballaggi in vetro, mentre i condomini composti da 5 o più utenze avranno kit condominiali costituiti da 3 bidoni carrellati. A coloro che non sono presenti in casa al momento della visita, verrà lasciato un apposito volantino informativo con indicate le modalità di ritiro successivo presso il punto informativo Alia, allestito presso la Ludoteca, in p.zza Caduti di Nassirya (di fronte al parcheggio della scuola primaria D. Alighieri) aperto ogni sabato dalle 08.30 alle 12.30, a partire dal 07 marzo fino al 30 maggio.

Tutti i kit sono gratuiti e gli addetti di Alia non sono autorizzati ad entrare in casa e a ricevere denaro. Il Gestore di igiene urbana ricorda che gli operatori contatteranno anche le utenze dove già è attivo il sistema di raccolta porta a porta (Rosano, area industriale Pian dell’Isola) per fornire informazioni, calendario e kit per le raccolte. Qualora necessario, gli utenti potranno richiedere soluzioni personalizzate rispetto alle proprie necessità; sacchi viola per la raccolta separata di pannolini e pannoloni, contenitori per il conferimento di grandi quantitativi di sfalci e potature, etc..

Nel mese di maggio, infatti, a Rignano sull’Arno sarà attivo il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, con una conseguente eliminazione delle attuali postazioni.

I diversi sistemi di raccolta adesso presenti sul territorio comunale saranno uniformati dal sistema porta a porta e rimarranno fruibili, senza vincoli di giorni ed orari di accesso, soltanto le campane verdi posizionate sul territorio per il corretto conferimento degli imballaggi in vetro.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il portale https://www.aliaserviziambientali.it, oppure contattare il Call Center, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle 8,30 alle 14,30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Ufficio Stampa

