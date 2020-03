Bando della Fondazione Collodi: un annullo filatelico per Pinocchio

Fino al prossimo 31 marzo 2020 gli studenti e i docenti dei Licei Artistici e delle Accademie di Belle Arti, statali e parificate e di qualsiasi nazionalità purché maggiorenni, possono partecipare al concorso Pinocchio Filatelico indetto dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, per la creazione di un annullo filatelico, di due cartoline e un folder.

La Fondazione Collodi li realizzerà in collaborazione con Poste Italiane per presentarli in occasione del 33^ Compleanno di Pinocchio, in programma sabato 30 maggio 2020 al Parco di Pinocchio a Collodi (PT).

Sarà una giuria presieduta dal presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Pier Francesco Bernacchi, a valutare i lavori che arriveranno.

La premiazione del vincitore (o dei vincitori) e la bollatura per attivare le cartoline da parte di Poste Italiane sono previste nel pomeriggio.

Il premio per il vincitore è di 600 euro oltre a 60 cartoline e a 12 folder con francobolli e annullo; nel caso i vincitori fossero più di uno i premi saranno suddivisi in 150 euro per l’annullo, 200 euro per le cartoline, 250 euro per il folder e nella stessa proporzione saranno ripartite cartoline e folder.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Collodi