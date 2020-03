Basket, le ultime dalla Montesport

Basket Promozione

Montesport vs Libero Basket Siena: 81-86

Impresa sfiorata per la prima squadra di coach Nesi che ieri incrociava Libero Basket Siena, squadra seconda in classifica. Al termine dei 40 minuti di gioco finisce 81-86. Finalmente una prova di intensità sia in attacco che in difesa, di fiducia e gioco di squadra! Una bella prestazione che ci voleva proprio per risollevare il morale della squadra dopo due partite sottotono e dopo i molti infortuni.

La squadra di Nesi è partita subito in vantaggio di 8, fino all’infortunio di Dragoni quando la Libero Basket è tornato in partita e ha agganciato la Montesport. La partita è proseguita punto a punto fino all’intervallo sul 38 pari. Nel terzo periodo la Libero Basket è partita subito in vantaggio, ma i nostri ragazzi sono stati bravi a metterli in difficoltà e rientrare in partita chiudendola sotto di 5.

Adesso testa alla prossima partita contro DLF Firenze.

Il tabellino: Dragoni 6, Flotta 34, Giovannetti 7, Bonfanti 2, Mistretta 6, Ciappi 3, Laterza 15, Innocenti 4, Mancini 2, Baragli 2, Mugnaini ne.

Basket Under14 Montesport

Etrusca San Miniato - Montesport: 75-52

Nonostante la partita sia stata giocata in casa della prima in classifica, i nostri ragazzi giocano a tratti un buon basket mettendo in crisi gli avversari e rispondendo alla loro intensità con una buona prova di carattere. Purtroppo il divario tecnico e fisico col tempo si inizia a sentire e San Miniato riesce a prendere il largo. Sono stati fatti dei grandi passi in avanti rispetto all'andata, dove i nostri ragazzi avevano perso per più di 40 punti.

Basket U18 Silver

Montesport vs Fucecchio: 90-54

Ottima prestazione e bella partita degli under 18 del coach Bagnoli. La squadra ha risposto positivamente al match di stamani, nonostante la mancata possibilità di passare il turno del girone B con la sconfitta della scorsa settimana contro il Castelfiorentino. La partita infatti non è mai stata in discussione: è stata ben affrontata e interpretata soprattutto in fase offensiva con un’attenzione costante alla costruzione del gioco!

Basket Esordienti

Olimpia Legnaia vs Monteport: 108-6

Purtroppo una sonora sconfitta per gli esordienti che non sono mai riusciti a regire alla netta supremazia degli avversari. È Importante però proseguire con gli allenamenti (nonostante match contro squadre al di sopra della nostra portata) per vedere dei miglioramenti.

Fonte: Montesport

