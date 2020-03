Canoa si ribalta, trovato morto canoista disperso

Il 66enne disperso in canoa in Lunigiana, nella giornata di ieri, 1 marzo, è stato ritrovato a circa 500 metri dal punto del ribaltamento dell'imbarcazione (qui la notizia). Il corpo di Sergio Rosati è stato ritrovato nel torrente Taverone, in località Monti, in Lunigiana nella zona di Licciana Nardi (Massa Carrara).

Il Soccorso alpino e speleologico toscano (Sast) ha individuato il corpo dell'uomo dopo aver perlustrato il fiume dal punto del ribaltamento. Nelle prossime ore i vigili del fuoco procederanno al recupero.

