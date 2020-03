Centro Dedalo ,open day con screening gratuiti e consulenze sul metodo di studio

Diventare sempre più autonomi. Nello studio ma non solo. È questo il messaggio che il Centro Dedalo di Siena lancia in occasione della Giornata Europea della Logopedia che quest’anno è dedicata ai disturbi specifici dell’apprendimento.

Dal 6 al 13 marzo il Centro SOS Dislessia con sede in Strada Massetana Romana 34 - l’unico a Siena ad essere stato accreditato dalla Regione Toscana promuove open day durante i quali si potranno effettuare screening gratuiti su: lettura, scrittura, calcolo e linguaggio. Inoltre l’equipe del Centro fornirà consulenze gratuite sul metodo di studio, per permettere ai ragazzi e alle loro famiglie di gestire al meglio e senza traumi il percorso scolastico, attraverso l’utilizzo di strategie efficaci, in grado di ottimizzare temi e risultati. Le visite devono essere prenotate scrivendo a dedalocentro@gmail.com e telefonando allo 0577236516. “Questa settimana di sensibilizzazione ci ricorda ancora una volta che dobbiamo cambiare l’approccio all’insegnamento - ha dichiarato la logopedista Valentina Campanella direttrice del Centro Dedalo - del resto negli anni ’80 Harry Chasty fu il primo a indicarci la strada dicendo che se i nostri ragazzi non riescono ad imparare nel modo in cui insegniamo loro, forse dobbiamo iniziare ad insegnare loro nel modo in cui imparano. Ogni persona ha una propria unicità: ecco perché è estremamente opportuno valorizzare il potenziale di ciascuno, al di là delle difficoltà di apprendimento che ha. Quest’anno l'obiettivo della Federazione Logopedisti Italiani è informare su una condizione che in Italia riguarda tra il 2,5% e il 3,5% della popolazione in età evolutiva. Un fenomeno non trascurabile soprattutto se si prendono in considerazione anche gli adulti che non hanno avuto accesso alla diagnosi precoce e ad un trattamento adeguato quando erano ancora a scuola”.

