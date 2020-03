Cinema, adolescenti fiorentini cercasi per giuria internazionale

Giovani fiorentini cercasi per far parte di una giuria di cinema internazionale che eleggerà il miglior film europeo per ragazzi. Sono aperte le candidature (per i giovani tra i 12 e i 14 anni) per lo Young Audience Award 2020, che si svolgerà al Cinema Stensen domenica 26 aprile. Nel corso della giornata, organizzata dall’EFA (European Film Award) in contemporanea ad altre 68 città di tutta Europa, 100 ragazzi fiorentini selezionati eleggeranno il miglior film europeo per ragazzi del 2020. Per iscriversi seguire le istruzioni sul sito della Fondazione Stensen (www.stensen.org).

Domenica 26 aprile, dalle 9.00 alle 18.00, una giuria di circa 100 ragazzi, muniti di badge e schede ufficiali di votazione, si riunirà nella sala della Fondazione Stensen per vedere i 3 film candidati al premio, selezionati da una commissione dell’European Film Academy e da 5 ragazzi (di cui uno italiano). Tra una proiezione e l’altra i ragazzi confronteranno le loro opinioni sui film sotto la guida di un esperto, e si rifocilleranno al buffet aperto tutto il giorno. Durante la giornata saranno connessi in videoconferenza con i loro colleghi stranieri.

I 3 film nominati per l’edizione 2020 sono: "Rocca changes the world" di Katja Benrath (Germania, 101′), "My extraordinary summer with Tess" di Laura van Dijk (Olanda/Germania, 83′) e l'italiano "Mio fratello rincorre i dinosauri" di Stefano Cipani (Italia/Spagna, 102′) con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese.

Firenze, con la Fondazione Stensen, sarà nuovamente partner dell’iniziativa, rappresentando l'Italia insieme al Museo Nazionale del Cinema di Torino e Alice nella città in accordo con Fondazione Cinema per Roma.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze