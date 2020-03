Cinema, casting per cortometraggi all'ACT

Siete attori in cerca di un ruolo? Siete semplicemente curiosi di provare a recitare in un film? L’occasione ve la offre ACT – Accademia Cinema Toscana, la scuola di cinema lucchese che da cinque anni a questa parte produce cortometraggi e iniziative di grande interesse per il mondo della settima arte.

L’Accademia forma diverse figure professionali del settore cinema, preparando gli studenti al lavoro in questo settore, senza dubbio tra i più affascinanti.

Sabato 7 marzo, nella sede di via Elisa n.63, dalle 14 alle 18 si terrà il casting per i cortometraggi di fine anno degli studenti di cinema del corso triennale di ACT.

In particolare, ACT cerca nella provincia di Lucca figurazioni, comparse e attori di età compresa dagli 8 ai 70 anni. Tutti i candidati dovranno essere muniti di documento di identità.

Per informazioni: act.riflessi@gmail.com, oppure al 3200230837 - 3283876879 - 3452314943.

Fonte: Ufficio Stampa

