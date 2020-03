Coronavirus, Biffoni: "Bene il governo che uniforma le scelte dei sindaci"

“Il governo ha fatto benissimo”. Il presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni plaude alla decisione di togliere ai sindaci la possibilità di emanare ordinanze in tema di coronavirus. Una misura chiesta e voluta proprio dal presidente nazionale dell’Anci Antonio Decaro.

“Io avevo già preparato le ordinanze, nel caso ci fosse stato bisogno – spiega Biffoni - Poi lo scenario è completamente cambiato, e rischiavamo una situazione paradossale: io chiudo le scuole, il Comune accanto chiude i teatri, io tengo aperti gli impianti sportivi, un altro sindaco no… una grande confusione. In questo momento bisogna mantenere i servi saldi ed è necessaria una cabina di regia unica, che attraverso la gradualità delle decisioni sappia fare delle scelte uniformi. Il virus non ha confini amministrativi. Noi siamo gelosi della nostra autonomia: ma in momenti come questi, in cui siamo alle prese con un fenomeno mondiale, andare tutti nella stessa direzione aiuta cittadini, imprese e Comuni a gestire questa situazione”.

Fonte: ANCI Toscana

