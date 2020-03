Coronavirus, Burioni questa volta 'bacchetta' Firenze: "Musei gratis? Il coronavirus ringrazia". La risposta di Nardella

La Toscana torna sotto la lente di ingrandimento del medico e divulgatore scientifico Roberto Burioni: dopo le accuse mosse qualche settimana fa alla Regione Toscana rea di aver "sottovalutato il rischio Coronavirus", l'attacco questa volta è contro il capoluogo e in particolare contro la scelta del sindaco di Firenze Dario Nardella di aprire i musei civici gratis nel weekend. "Complimenti a Firenze, il modo migliore per combattere la diffusione di un virus estremamente contagioso. Tanta gente tutta insieme dentro al museo. Il coronavirus ringrazia", scrive ironicamente Burioni.

Non si è fatta attendere la risposta del sindaco proprio a commento del post del medico: "Professore ha tutta la mia stima, ma questa volta invece di fare polemica le propongo di incontrarci e lavorare insieme. Nessuno pensa alla calca nei musei: abbiamo previsto ingressi contingentarti e tutte le precauzioni del caso. Non si tratta degli Uffizi, ma dei musei civici che sono già gratuiti per i fiorentini un giorno al mese. Ciò che vogliamo dire al mondo è che Firenze non chiude. Con tutte le cautele e le attenzioni che questa emergenza ci impone e nel rispetto delle ordinanze di regione e ministero, dobbiamo affrontare anche un’altra emergenza pesante, quella economica e dei posti di lavoro."

