Coronavirus, mascherine e disinfettante venduti irregolarmente al distributore: maxi-multa a Siena

Non finisce l'attenzione verso il coronavirus e purtroppo neppure la speculazione. In un distributore di benzina di Siena i dipendenti avevano organizzato un tavolino dove venivano esposti prodotti 'anti coronavirus', nello specifico disinfettante e mascherine di protezione vendute singolarmente al prezzo esorbitante di 8 euro l'una (in una confezione se ne trovano 10 e il prezzo varia dai 10 ai 20 euro). Per questo la guardia di finanza di Siena ha multato il titolare (sanzione tra 500 e 3mila euro per la merce venduta senza indicazione di prezzo, multa tra 516 e 25mila euro per mancanza di istruzioni e precauzioni) e sequestrato tutta la merce.

