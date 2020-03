Coronavirus, tre grossetani in quarantena

Altri tre cittadini di Grosseto sono in quarantena attiva per l'emergenza del Coronavirus. Lo afferma il sindaco di Grosseto AntonFrancesco Vivarelli Colonna dopo aver emesso, su proposta del dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana Sudest, l'ordinanza di quarantena con sorveglianza attiva necessaria per casi sospetti. Le tre persone sono residenti nel territorio di Grosseto. Nel frattempo, sono emersi come tutti negativi i test sui 9 cittadini messi in quarantena nei giorni scorsi in provincia di Grosseto. "Al momento a Grosseto non c'è, dunque, alcun caso positivo - sottolinea Vivarelli Colonna - e la situazione è sotto totale controllo. Un particolare ringraziamento alla Asl Toscana sud est".

