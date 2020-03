Corso per Assistenti di Studio Odontoiatrico in partenza a Firenze: ultimi posti disponibili, affrettati!

L’Agenzia formativa RSPP Firenze S.R.L., ente accreditato presso la Regione Toscana, sta organizzando il corso A.S.O. rivolto a coloro che vogliono conseguire la Qualifica Professionale, riconosciuta a livello nazionale ed europeo, come Assistenti di Studio Odontoiatrico (una volta denominati Assistenti alla Poltrona) per lavorare presso studi dentistici e/o cliniche dentali.

Il corso, riconosciuto ed approvato dalla Regione Toscana (D.D. 18791/2019), si rivolge sia a lavoratori già assunti ma che intendono ottenere la qualifica professionale riconosciuta (da conseguirsi obbligatoriamente peraltro per continuare a lavorare ‘regolarmente’ nelle strutture), sia a coloro che hanno concluso il percorso di istruzione/formazione obbligatoria e desiderano mettersi nuovamente in gioco e regalarsi un’opportunità di crescita.

Il percorso è strutturato in 300 ore di lezioni teoriche in aula, con possibilità di confronti ed esercitazioni sulle diverse tematiche. Parallelamente, è prevista l’attivazione di stage curriculari (400 ore) presso strutture professionali convenzionate presenti sul territorio, individuate tenendo conto delle diverse esigenze manifestate dai singoli partecipanti.

Stage che, in molti casi, si trasformano in un vero e proprio rapporto di lavoro. Non resta che affrettarsi e cogliere questa opportunità.

Le iscrizioni sono già aperte al pubblico e restano solo pochissimi posti disponibili in aula sino ad esaurimento.

Si tratta infatti di una qualifica molto richiesta e agevolmente spendibile nell'attuale mercato del lavoro (facendo un rapido giro sul Web, si possono notare tantissimi annunci di ricerca di personale A.S.O., sia figure già qualificate ma, soprattutto, figure che stanno seguendo il corso specifico per ottenere la qualifica).

Non fatevi sfuggire questa occasione.

Per iscriversi, potete richiedere il modulo di iscrizione via e-mail oppure recarvi direttamente presso la sede dell’Agenzia Formativa ai contatti sotto riportati.

Consulta il catalogo completo dei corsi sul sito www.agenziaformativarspp.com oppure chiedi informazioni direttamente presso la Segreteria Didattica, aperta tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì con orario 09:00-13:00 e 14:00-18:00

Agenzia Formativa RSPP FIRENZE s.r.l.

Via G. da Empoli 31/33 - Firenze

Tel./Fax: 055 / 3245165

Mail: marco@rsppfirenze.it