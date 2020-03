Corso salvavita, a Fucecchio formazione della Pubblica assistenza per 320 studenti

Si è concluso per la pubblica assistenza di Fucecchio il progetto Abc del soccorso che ci ha tenuti occupati nel complesso scolastico Checchi. Svolgiamo da ben due anni questo progetto per sensibilizzare i più giovani.

Questo anno abbiamo informato, svolgendo 6 incontri, 13 classi, per un totale di 320 ragazzi circa, rivolgendoci principalmente alle classi 4 e 5.

È fondamentale per noi entrare in una realtà come quella scolastica per divulgare le manovre di primo soccorso mettendoci a disposizione degli alunni, che hanno partecipato in maniera attiva a tale progetto.

Con questo programma abbiamo ritenuto opportuno informare ed istruire per rendere una popolazione di giovani capace di effettuare delle semplici ma fondamentali manovre salvavita.

I nostri volontari si sono offerti, per fare in modo che questo corso si svolgesse ed andasse a buon fine in maniera costante e professionale.

L’obiettivo principale è quello di far capire come quanto poco serva per far star meglio qualcuno, e che se ognuno di noi facesse anche un piccolo gesto o una cosa grande, come una pratica salvavita, il mondo non avrebbe più bisogno di volontariato, perché lo saremmo noi e lo saremmo sempre!

Fonte: Pubblica Assistenza Fucecchio

