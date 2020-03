Elezioni amministrative, a Cascina arriva la Lista civica Leonardo Cosentini Sindaco

Sarà presentata sabato 14 marzo a Cascina (ore 11 Libreria Gini caffetteria Edicola via Tosco Romagnola 266) la Lista civica Leonardo Cosentini Sindaco. Si tratta della lista formata da cittadini e cittadine della società civile che, in vista delle prossime elezioni amministrative, hanno deciso di mettere la propria esperienza professionale e di vita a sostegno della candidatura di Leonardo Cosentini. Alla presentazione, oltre al candidato Sindaco, saranno presenti i candidati della lista. Nel corso della presentazione, saranno illustrati alcuni tra i punti principali del programma di governo per Cascina 2020-2025.

Fonte: Ufficio Stampa

