Era ubriaco, ha preso il martelletto frangivetro e ha rotto un finestrino sul bus. Un 20enne è stato denunciato a Firenze nel pomeriggio di ieri, domenica 1 marzo. Il giovane è sceso dal mezzo e si è allontanato poco dopo aver agito sul bus Ataf, ma la polizia lo ha rintracciato in piazza Indipendenza. Oltre alla denuncia per danneggiamento, è scattata una sanzione per ubriachezza manifesta.

Tutte le notizie di Firenze