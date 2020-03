Foresteria Pertini, la Lega: "No al centro accoglienza mascherato da albergo popolare"

“Siamo convintamente contrari – dichiara il capogruppo del Carroccio in Consiglio Comunale, Federico Bussolin – assieme ai consiglieri Di Giulio, Nannucci e Dragotta del Quartiere 3, all’annuncio del Sindaco Nardella di voler realizzare un albergo popolare nel sito dell’ex Foresteria Pertini. Da una parte perché la proposta non risponde alle esigenze del quartiere di Sorgane, dall’altra perché riteniamo che dietro le strumentalizzazioni ai danni di Giorgio La Pira e del titolo “albergo popolare”, si vuole realizzare l’ennesimo centro accoglienza a danno dei residenti, del decoro del quartiere e di chi, dietro la riqualificazione di quel sito, sogna altri progetti utili per il sociale. Da parte nostra l’impegno per proporre a Sorgane un progetto in linea con le aspettative del quartiere, come quello del centro anziani: oggi lacuna assurda che abbiamo il dovere e l’opportunità di colmare. Avvieremo – conclude Bussolin – una campagna di raccolta firme finalizzata al contrasto di questo assurdo progetto”.

“Siamo fortemente contrari – dichiara il capogruppo al Quartiere 3 della Lega Alessio di Giulio – alla realizzazione di un centro accoglienza mascherato da albergo popolare. Sorgane ha bisogno, come proposto dalla lega in campagna elettorale, di una casa di riposo per anziani. Più volte la foresteria è stata utilizzata come centro accoglienza, come nel 2015, o come sito per l’emergenza freddo. Più volte avevamo chiesto la realizzazione di una rsa, o in alternativa di dare il sito in gestione alla scuola di scienze aziendali Baldesi da sempre in esubero con gli iscritti. Troviamo inoltre dubbio il fatto che la proposta nasca in concomitanza con l’ipotesi per il Comune di Bagno a Ripoli di realizzare il campeggio della Sieve: un mostro da più di 400 posti, che condannerà i residenti a convivere con una realtà inadatta alle loro reali esigenze”.

“Trovo l’iniziativa assolutamente non condivisibile nel luogo e nel merito così come indicato dal sindaco e dall’assessore Vannucci – dichiara la consigliera della Lega del quartiere 3 Barbara Nannucci – come già fatto presente con la nostra interrogazione numero 8/2019 nella quale esprimevamo già allora tutte le nostre perplessità sull’utilizzo del plesso come centro di accoglienza per il fatto non secondario che la foresteria Pertini confina con la scuola elementare Sandro Pertini e con l’asilo nido Katia Franci, troviamo oggi a maggior ragione assurda la destinazione della Foresteria a centro di accoglienza permanente mascherato da albergo popolare. Tengo inoltre a precisare che in linea d’aria la struttura dista circa 500 m dalla moschea abusiva. L’idea principale che ci piacerebbe veder realizzata è quella della struttura per anziani con il loro successivo coinvolgimento. Ci auguriamo – conclude Nannucci – che questa maggioranza dia la possibilità agli abitanti di partecipare attivamente all’assunzione di tali decisioni, al fine di creare un percorso condiviso”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze