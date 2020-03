Furgone in fiamme e auto fuori strada nell'Aretino

Doppio intervento dei vigili del fuoco in provincia di Arezzo. Ieri sera i pompieri di Montevarchi sono intervenuti a San Giovanni Valdarno in via Ponte alle Forche per un incendio di un furgone. Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte. Invece a Cortona, in zona Fossa del Lupo, una vettura è andata fuori strada. Il conducente è stato estratto dai vigili del fuoco e dai sanitari inviati dal 118. I carabinieri hanno effettuato i rilievi.

