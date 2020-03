Ginnastica Artistica Montesport, buoni piazzamenti per 5 atlete

Ieri, domenica 1 marzo, a Montevarchi si sono svolte le Finali Regionali del Campionato Gold Junior e Senior FGI. In gara per i colori della Montesport ben 5 ginnaste: Marta Pruneti, Alice Colazilli, Desara Pashaj, Senia Buti e Alice Mannini.

Nella categoria Junior 3 (nate nel 2005) vince la gara odierna con una buonissima gara Senia Buti e si piazza al 3’posto Alice Mannini con una gara Un po’ sottotono.; essendo l’ultima prova, questa serviva anche per assegnare i titoli regionali. Senia ottiene il 2’posto all around e una medaglia d’oro alla trave e di bronzo al corpo libero e alle parallele, mentre Alice si piazza al terzo gradino del podio del volteggio.

Nella categoria Senior 1 ( anni 2003 e 2004) vince la gara del giorno una grandissima Alice Colazilli, partita alla grande con una bella trave per poi proseguire con altri esercizi puliti; gara lineare invece per Desara che ottiene il terzo posto in classifica generale e Marta complice di una trave decisamente no si piazza al 5’ posto.

Per i titoli regionali Alice si aggiudica il titolo di Campionessa Regionale all around e anche delle Parallele, medaglia d’argento alla trave e bronzo al corpo libero; Desara terzo posto classifica Regionale, Campionessa del Corpo Libero, bronzo al volteggio e alla trave.

Fonte: Montesport

