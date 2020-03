Un'auto e un furgone si sono scontrati intorno alle ore 19 in un incidente stradale nel comune di San Giuliano Terme sulla via Aurelia all'altezza del Bivio per Arena Metato. La squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta per liberare la persona rimasta imprigionata all'interno dell'auto, che è stata consegnata al 118 per le cure del caso.

