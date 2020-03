Incidente tra due furgoni a Casciana, uno in fiamme

Intorno alle 16.20 c'è stato un incidente stradale nella Zona industriale 'La Turchia' in via Sicilia nel comune di Casciana Terme Lari. Sul posto è intervenuto il personale dei vigili del fuoco della sede del distaccamento di Cascina. Per cause in corso di accertamento due furgoni si sono scontrati e uno si è incendiato. All'arrivo sul posto i feriti erano già sotto le cure del 118. L'intervento dei vigili del fuoco si è limitato all'estinzione dell'incendio dell'auto furgone e la messa in sicurezza dei due mezzi.

