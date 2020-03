Io Cambio Colle rinnova il gruppo di coordinamento

La lista civile "Io Cambio - Insieme si può" ha il piacere di comunicare il rinnovo del proprio gruppo di coordinamento con la nomina di Patrizia Belli, Alessandro Alberti e Marcello Sacco.

A distanza di un anno dalla creazione della forza civica e dopo l’ottimo risultato ottenuto alle elezioni 2019, il nuovo coordinamento avrà il compito di consolidare e accrescere le basi del movimento. I tre coordinatori ringraziano per la fiducia ricevuta e sono grati alle persone che hanno guidato il gruppo fino ad ora.

Continueranno gli impegni verso una costruttiva opposizione in consiglio comunale e di un costante dialogo con la cittadinanza colligiana. Inoltre, ogni coordinatore ha dichiarato di impegnarsi in specifici argomenti come segue:

Per Patrizia Belli: "La cittadinanza apprezza i modi in cui coinvolgiamo le persone e offriamo informazione; sicuramente continueremo con le nostre iniziative civiche e sempre aperte a tutti."

Per Alessandro Alberti: "Quello che abbiamo fatto fino ad ora e che continueremo a fare è di raccogliere le istanze della cittadinanza per stimolare l'amministrazione verso le criticità della città."

Per Marcello Sacco: "Il primo sforzo del nuovo coordinamento sarà quello di consolidare il dialogo con gli altri gruppi politici di Colle in modo da unire le forze sui punti in comune."

Fonte: Ufficio stampa

