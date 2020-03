Letture e giochi per bambini a marzo nelle biblioteche di Vinci

Come ogni mese, anche a marzo sono in programma gli appuntamenti dedicati ai bambini nelle biblioteche civiche di Vinci. Il tema principale sarà la primavera e gli animali:

Sabato 7 marzo (dalle 10.30 alle 11.30) Biblioteca Civica - Vinci

Sveglia dormiglioni

Con l'arrivo della primavera sono tanti gli animali che si rimettono in moto, e tornano a farsi vedere dopo aver trascorso l'inverno al riparo. Vi aspettiamo in biblioteca con tante storie dedicate ai nostri amici dormiglioni. L’incontro è pensato per i bambini dai 4 agli 8 anni.

Mercoledì 11 marzo (dalle 17 alle 18) Biblioteca dei Ragazzi - Sovigliana

Sboccia la primavera

Tante letture per celebrare insieme la magia della primavera e ricordare che la pazienza dà i suoi frutti. Storie di attese, colori e trasformazioni per dare il benvenuto alla nuova stagione. L’incontro è dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Sabato 21 marzo (dalle 10 alle 12) Biblioteca dei Ragazzi - Sovigliana

La danza delle api e altri meravigliosi metodi di comunicazione dei 6 zampe

Uno speciale appuntamento per far scoprire a bambini e ragazzi alcuni degli affascinanti metodi di comunicazione degli insetti, con particolare attenzione alla danza delle api. L’incontro si conclude con un gioco di ruolo a squadre che farà sperimentare ai partecipanti il sofisticato e meraviglioso modo di comunicazione delle api. Incontro adatto a bambini e ragazzi da 7 anni a 12.

Per informazioni:

Biblioteca civica

via Fucini 11-13, Vinci

tel. 0571 933263

biblioteca@comune.vinci.fi.it

Biblioteca dei Ragazzi

piazza della Pace, Spicchio-Sovigliana

tel. 0571 902292

bdr@comune.vinci.fi.it

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

