Un un 58enne è stato denunciato dai carabinieri per lesioni aggravate. L'uomo, durante una lite per motivi stradali, ha ferito il conducente di una vettura colpendolo ripetutamente alla testa con un lucchetto bloccasterzo per auto.

L'episodio, reso noto solo oggi dai militari, è avvenuto in località Vingone nel comune di Scandicci il 29 febbraio scorso. La vittima dell'aggressione, medicata al pronto soccorso, ha riportato una prognosi di 15 giorni.

