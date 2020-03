Un kg e mezzo di hashish nascosto nel marsupio: un 16enne è stato denunciato dalla polizia in zona Cure a Firenze, nello specifico in via Caracciolo. Gli agenti lo hanno fermato alle 17.30 di ieri pomeriggio, domenica primo marzo. Il giovane, alla vista della volante, aveva cambiato direzione all'improvviso. Questo ha insospettito gli agenti che hanno proceduto al controllo scoprendo lo stupefacente.

