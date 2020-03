Muore a Firenze il noto giornalista e critico enologico Daniel Thomases

Si è spento a Firenze il noto giornalista e critico enologico Daniel Thomases, originario di Stratford nel Connecticut, ma dagli anni Settanta in Italia. Laureato in Lettere a Harvard, si trasferì poi in Italia lavorando in una società che produceva pelletteria per una stilista americana. Quindi conobbe Gino Veronelli di cui diventò collaboratore e per oltre trent'anni ha curato la guida I vini Veronelli. Ha lavorato come corripondente italiano per Wine Spectator e The Wine Advocate, oltre a International Wine Cellar. Scriveva anche su importanti testate italiane.

Tutte le notizie di Firenze