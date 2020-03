Consulta per gli affari animali, insediamento a Pescia

Nell’ambito del programma complessivo “Pescia ama gli animali”, che ha visto il comune di Pescia risultare una delle 13 realtà toscane che fanno parte di un progetto nazionale di contrasto al maltrattamento degli animali e ricevere per questo un contributo, arriva ora la Consulta per gli affari animali.

L’istituzione di questo organismo, uno strumento di supporto per l’amministrazione comunale per elaborare sempre più appropriate politiche di tutela e salvaguardia degli animali sull’intero territorio comunale, mettere in atto iniziative di sensibilizzazione e di sviluppo della funzione anche terapeutica degli animali da affezione e in generale per aumentare il rispetto, la cura e il loro benessere.

Oltre che del personale interno, la Consulta per gli affari animali si è insediata avvalendosi del contributo delle forze dell’ordine, in particolare i carabinieri forestali, di Arianna Cascella in rappresentanza del dipartimento competente della Asl Toscana Centro, di Diego Corradini per il canile convenzionato, Valdiflora, del veterinario Alessandro Bianchi scelto fra le figure di alta professionalità del territorio, di Lionello Ducci per le guardie zoofile volontarie mentre, nonostante fossero state convocate e informate della riunione, nessun esponente delle associazioni a tutela degli animali regolarmente registrate in comune si è presentato.

A fare gli onori di casa il sindaco di Pescia Oreste Giurlani e l’assessore all’ambiente Fabio Bellandi che hanno ricordato i tratti salienti di un progetto “Pescia ama gli animali”. Ora si lavorerà a mettere a punto un regolamento uomo-animali che sia adeguato alle nuove esigenze e alla istituzione sperimentale di un servizio di consulenza, offerto grazie agli addestratori della Valdiflora ogni giovedi mattina dalle 10,30 alle 12,30 presso l’urp del comune di Pescia, in piazza Mazzini. Al termine di un periodo di osservazione verranno valutati i primi risultati e, eventualmente, modificati i termini e la modalità di esecuzione del servizio stesso.

Fonte: Comune di Pescia

