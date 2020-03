Piano triennale anticorruzione, ciclopista e museo: la seduta della consiglio metropolitano

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, su proposta del Sindaco Dario Nardella, ha approvato all’unanimità l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020-2022, con lo scopo di prevenire il rischio corruzione nell’attività amministrativa attraverso azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità, anche con percorsi di formazione ed attuazione effettiva della trasparenza degli atti e dell’accesso civico.

Nell'ultima seduta dell'Assemblea approvata anche una convenzione con Alia per l’avvio di campagne di comunicazione relativa alla superpista ciclabile di collegamento tra Firenze e Prato, strutturata in 11 lotti di lavori dei quali tre in capo alla Città Metropolitana. In base all’accordo approvato, seppure con l’astensione del Centrodestra per il cambiamento, ad Alia sarà chiesto in particolare di installare presso ciascuna area di sosta progettata per ogni lotto della superpista cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti. Con il coinvolgimento dei Comuni interessati, la Città Metropolitana ed Alia si rendono disponibili a progettare e realizzare campagne di comunicazione, iniziative di informazione ed eventi finalizzati a portare a conoscenza di tutti i potenziali utilizzatori il progetto e le sue importanti ricadute in termini di tutela dell’ambiente e della salute.

Sì dal Consiglio allo schema di contratto di servizio con l’associazione Mus.e per la gestione dei servizi di biglietteria, assistenza culturale e ospitalità prersso il Museo di Palazzo Medici Riccardi nel triennio 2020-2022. La convenzione allarga il campo di azione di Mus.e all’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali presso il Museo Mediceo, la Sala Fabiani, la Limonaia, la Galleria delle Carrozze, e ad iniziative promozionali anche nel Parco Mediceo di Pratolino e nel complesso di Sant’Orsola

Lo schema è stato approvato con i voti favorevoli di Pd e Territori Beni Comuni. Contrario il Centrodestra per il cambiamento.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Tutte le notizie di Firenze