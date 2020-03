Polimoda, il Junior Summer Camp 2020 con Sky Arte

Un camp estivo fuori dal comune quello proposto da Polimoda per l’estate 2020, volto a stimolare la creatività dei bambini attraverso la moda e l’arte in un progetto benefico a favore della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer. Grazie alla partnership con Sky Arte e alla collaborazione di Pitti Immagine e Museo Salvatore Ferragamo, il tema del Junior Summer Camp 2020 è Teaching Beauty for a Better World: attraverso il gioco, l’arte e la moda, i bambini saranno guidati nel tradurre la bellezza in idee per un futuro migliore, restituendoci attraverso le immagini la loro visione di etica, sostenibilità e creatività.

“Junior Summer Camp è un bell’esempio del nostro impegno attivo per un futuro migliore” spiega il direttore di Polimoda Danilo Venturi. “In un mondo che continua a discutere di giovani e di un domani insostenibile, abbiamo scelto di fare qualcosa di concreto, mettendo a disposizione la nostra esperienza nella formazione per veicolare un messaggio importante attraverso il gioco, la creatività e la moda. Da una parte il sostegno ad un’eccellenza indiscussa del nostro territorio per la cura dell’infanzia, dall’altra insieme a Sky Arte un progetto che vuole trasmettere ai più piccoli valori come etica e sostenibilità”.

L'edizione 2020 è infatti ispirata a Sky Arte, il canale televisivo tematico di Sky dedicato alla cultura e alla creatività in tutte le sue forme espressive, dalla musica alla letteratura, dal teatro al design, dalla pittura alla scultura. Nel corso della settimana a Firenze presso Polimoda i bambini parteciperanno a workshop dedicati e realizzeranno le proprie creazioni, rappresentando le infinite possibilità di realizzare i propri sogni.

Il Junior Summer Camp è nato dalla volontà di portare un contributo concreto a sostegno dei più giovani e delle famiglie attraverso un’iniziativa a favore della Fondazione Meyer dell'Ospedale Pediatrico di Firenze, eccellenza italiana per la cura e la salute dell'infanzia. Il ricavato sarà infatti devoluto a sostegno della Fondazione, istituzione nata come supporto all’attività di comunicazione, marketing e raccolta fondi per l’Ospedale Meyer, punto di riferimento per la pediatria nazionale per ricerca, per le metodologie innovative di cura e per l’accoglienza del bambino.

Polimoda ha messo a disposizione la propria esperienza nella formazione e lo sviluppo della creatività per realizzare un progetto educativo rivolto a bambini dagli 8 ai 12 anni, mirato a tradurre il naturale interesse dei più giovani verso la moda in un percorso artistico e creativo che possa stimolare fantasia, manualità e scambio interculturale.

Il Junior Summer Camp si svolgerà a Firenze dal 6 al 10 luglio 2020, presso la sede Polimoda di Villa Favard nel centro di Firenze. Il programma prevede lezioni e laboratori sul tema della moda, con la supervisione di docenti con pluriennale esperienza nel settore ed educatori specializzati nei percorsi formativi con i bambini. I piccoli partecipanti avranno a disposizione le aule dell’istituto, la Biblioteca - il più grande centro di documentazione sulla moda in Europa – e gli spazi verdi del giardino di Villa Favard. Le lezioni si terranno in italiano e in inglese, favorendo lo scambio interculturale tra bambini di diverse nazionalità.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze