Progetto Hero, formazione gratuita per giovani e adulti nel Pistoiese

Nell’ambito del progetto “H.E.R.O. - Hubs Educativi per la Resilienza e le Opportunità”, la Cooperativa Gemma presenta alcune proposte formative attivabili gratuitamente su richiesta nei territori interessati dal progetto quali Piana Pistoiese (Agliana, Montale, Quarrata), Larciano e Lamporecchio, Pistoia Centro, San Marcello Pistoiese, e Valdinievole.

Le attività riguardano ragazzi e adulti in modalità diverse, e si possono riassumere in laboratori per studenti, supporto di gruppo, e formazione per adulti. Ogni percorso è tenuto da professionisti psicologi e vuole essere un’opportunità formativa che si inserisce in quell’ottica di sviluppo di una fiorente comunità educante che H.E.R.O. promuove. Il progetto H.E.R.O. è sostenuto dalla Fondazione Caript e dall’Impresa Sociale Con i Bambini, e punta a costruire presidi territoriali ad alta intensità educativa (Hubs) che possano favorire la resilienza ed i processi di apprendimento dei minori con più difficoltà, promuovendo le azioni di contrasto alla povertà educativa nei centri di aggregazione formali e informali, nei quartieri, nelle strade.

Di seguito i percorsi formativi proposti.

Resilienza educativa

Percorsi laboratoriali per studenti focalizzati sulle life skills emotive, al fine di promuovere nei ragazzi una maggiore consapevolezza di sé, una più efficace gestione delle emozioni e dello stress.

Destinatari di questa misura: bambini da 6 a 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 anni.

Il percorso è tenuto dalla Dott.ssa Matilde Sanesi, Psicologa, e si sviluppa in 3 incontri di due ore e mezza ciascuno in fascia oraria pomeridiana da concordare in base alle necessità degli istituti scolastici interessati.

Dott.ssa Matilde Sanesi - Psicologa | cell. 346 9518517

Empowerment adulti

Percorsi di supporto di gruppo al fine di accogliere i bisogni degli attori educativi e di sviluppare un’ottica multidisciplinare attraverso la condivisione e il confronto.

Destinatari di questa misura: insegnanti e personale educativo.

Il percorso è tenuto dalle dottoresse Carolina Facci, Psicologa, e Daniela Carpenzano, Psicologa, e si articola in 4 incontri di due ore e mezza ciascuno in fascia oraria mattutina o pomeridiana infrasettimanale.

Dott.ssa Carolina Facci – Psicologa | cell. 333 9381474

Dott.ssa Daniela Carpenzano – Psicologa | cell. 342 5137179

Comunità Educante

Percorsi di formazione e riflessione personale e professionale, al fine di promuovere lo sviluppo e il rafforzamento della Comunità Educante attraverso il confronto attivo e partecipato degli attori che ne fanno parte.

Destinatari di questa misura: genitori, insegnanti, educatori, assistenti sociali, allenatori, volontari…

Il percorso è guidato dalla Dott.ssa Maria Giulia Taddei, Psicologa, e si articola in 4 incontri da due ore e mezza ciascuno in fascia oraria pomeridiana o serale infrasettimanale. Possibilità anche per il sabato in orario da definire.

Dott.ssa Maria Giulia Taddei – Psicologa |cell. 3339369531

Quanto costa? NiENTE! I percorsi sono parte di un progetto già finanziato e sono offerti gratuitamente a chi li richiederà in tempo: ne potrà essere attivato solo un numero limitato.

L’iniziativa è rivolta a tutta la comunità educante: possono richiedere l’attivazione dei percorsi formativi tutti gli enti del territorio interessati come scuole, associazioni, circoli, doposcuola, organizzazioni varie, ma anche piccoli gruppi di singoli cittadini.

È possibile organizzare una o più delle attività proposte durante gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23.

H.E.R.O. è un progetto selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Per richiedere l’attivazione dei servizi è possibile contattare i referenti di ogni percorso ai numeri di telefono riportati sopra, oppure contattare la Cooperativa Sociale Gemma al numero 0573.790203 o scrivendo a info@progettohero.it

