Rave party al Alpe di Poti: 9 giovanissimi denunciati, un arresto per droga

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Arezzo hanno interrotto un rave party non autorizzato procedendo alla denuncia di nove persone e all’arresto di un uomo che stava spacciando anfetamine ed oppio.

I carabinieri, acquisita la notizia dai social network che in località di Alpe di Poti era in corso di svolgimento un rave party, hanno perlustrato l’area fino a quando la loro attenzione non è stata attirata da alcune autovetture parcheggiate nei pressi di un capannone di una fabbrica dismessa. Avvicinandosi, hanno poi potuto sentire che dal capannone proveniva musica ad alto volume.

Tre pattuglie con l’ausilio di una volante della polizia hanno cinturato l’area ed hanno sottoposto a controllo i presenti, tutti giovanissimi ed originari della provincia di Grosseto, molti dei quali sono risultati essere conosciuti alle Forze dell’Ordine per avere partecipato ad analoghi eventi.

Durante le operazioni, uno degli organizzatori è stato trovato in possesso di 20 grammi di anfetamine del tipo speed e di un grammo di oppio. Nove persone sono state quindi denunciate per il reato di invasione aggravata di edifici o terreni ed uno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la Casa Circondariale di Arezzo.

