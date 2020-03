Rissa in carcere a Livorno, picchiato ispettore che tenta di calmare le acque

"Abbiamo appreso la notizia di una rissa tra detenuti, scoppiata nel carcere cittadino nelle prime ore del pomeriggio di ieri, durante l'ora d’aria – a comunicarlo è la Segreteria Provinciale della UIL-PA Polizia Penitenziaria di Livorno –. L’ultima settimana che ha visto impegnata la Polizia Penitenziaria, prevalentemente per contenere la turbolenza di due persone ristrette, ripetutasi tra l’altro per più giorni, si è conclusa con una domenica di fuoco. A farne le spese è un Ispettore, intervenuto sul posto coadiuvato da altri Poliziotti per cercare di dividere e portare alla calma i protagonisti della zuffa.

Il tafferuglio è esploso in un’area delimitata adibita alla socializzazione, suddivisa in veri e propri cubicoli, di dimensioni davvero ridotte rispetto al numero della popolazione detenuta presente nella struttura, costituita per di più da etnie, religioni e culture diverse. Era inevitabile, quindi, che prima o poi accadesse qualcosa da dover gestire in estrema urgenza, ma ciò che fa veramente male - chiosa indignato il Sindacato - è che il prezzo dell’inefficienza del sistema penitenziario, riguardo alla capienza del carcere, deve essere pagato dagli operatori!

Auspichiamo che l’Amministrazione penitenziaria sappia trovare una soluzione immediata, affinchè i responsabili dell’episodio violento odierno vengano trasferiti, allontanati dalla fazione opposta, visto che la convivenza tra individui di origini diverse non può fare altro che fallire.

Ma, soprattutto, - conclude la UIL-PA Polizia Penitenziaria - teniamo a far sentire la nostra vicinanza al collega Ispettore trasferito al Pronto Soccorso dell’Ospedale Livornese per controlli e cure previsti, augurandogli una pronta guarigione".

Fonte: Uil Pa Polizia Penitenziaria

Tutte le notizie di Livorno