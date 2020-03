Senza patente fugge per evitare i controlli, fermato e denunciato dalla municipale

Continuano i controlli della Polizia Municipale per la sicurezza stradale. Nel finesettimana le pattuglie del Reparto di Rifredi e dell’Autoreparto hanno effettuato accertamenti scoprendo, tra l’altro, un conducente senza patente. L’uomo, in sella a un motociclo, è scappato alla vista della pattuglia e, una volta fermato, è emerso che era privo di patente e visto che non era la prima volta per lui è scattata la denuncia. L’uomo è stato denunciato anche per il rifiuto a sottoporsi all’etilometro (previsto anche il sequestro del veicolo) e per resistenza a pubblico ufficiale. Dai controlli emersi anche quattro veicoli senza copertura assicurativa (sanzione 868 euro con taglio di 5 punti sulla patente e sequestro del mezzo) e uno non in regola con la revisione statale (verbale da 169 euro). Due invece i conducenti individuati dagli agenti mentre guidavano usando il cellulare (161 euro e taglio di 5 punti sulla patente). E ancora un verbale un altro veicolo un uso diverso di destinazione del veicolo art 82. Denunciate infine ulteriori due persone per violazione delle norme sull’immigrazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

