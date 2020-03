Trancity Montespertoli, 10 spettacoli in tre giorni. Inaugurazione con Alessandro Baronciani

Performance, musica, installazioni, degustazioni, trekking e altro ancora. A Montespertoli torna il festival itinerante Trancity il 12, 13, 14 marzo. L'arte performativa abbraccerà il territorio e tra fumetto, musica e altri generi si terrà un vero e proprio evento diffuso tra spazi diversi con temi diversi.

L'Associazione culturale Cab008 e il Comune di Montespertoli organizzano più di dieci spettacoli itineranti in tre giorni. Gli eventi si sposteranno dal Centro per la Cultura della Vite e del Vino I Lecci al Museo Amedeo Bassi passando per il Museo d’Arte Sacra. Il biglietto è di cinque euro al giorno, quindici euro per tutta la durata della manifestazione.

Il concerto inaugurale 'Quando tutto diventò blu - Guest: Ilaria (Gomma) + Her Skin' si terrà alla Sala Topical del Circolo ARCI e rappresenta la prima regionale del nuovo progetto di Alessandro Baronciani, che aveva messo in campo qualcosa di simile con Colapesce tempo addietro.

"Abbiamo deciso di renderlo veramente itinerante. È un valore aggiunto per il nostro territorio, lo rende centrale dal punto di vista musicale" ha detto l'assessore Alessandra De Toffoli. Le ha fatto eco il sindaco Alessio Mugnaini: "Questo evento ci porta a scoprire cose nuove. Siamo contenti di poterlo organizzare di nuovo".

Tiziano Massaroni, presidente di Cab 008, ha aggiunto: "Abbiamo aumentato la programmazione, ponendo l'attenzione sull'arte performativa. Non servono luoghi ad hoc, si possono presentare lavori artistici in ogni posto sfruttando quel che offre il territorio. L'obiettivo era mettere in risalto la tradizione enogastronomica della città. Sarà pure un momento di innovazione e di incontro tra artisti".

**GIOVEDÌ 12 MARZO**

h 19.00 / I Lecci (poesia e performance)

“Pure Spittle Still” di e con Bart Lamaker

h 19.30 / I Lecci (performance)

“GrandPrix L’estasi della Beata Ludovica Albertoni (studio)” di e con

Giuseppe Vincent Giampino, Greta Francolini

h 20.00 / I Lecci Aperitivo Cena

h 21.30 / Sala Topical - CASA DEL POPOLO (Concerto a Fumetti)

- PRIMA REGIONALE -

“Quando Tutto Diventò Blu” di Alessandro Baronciani (disegno dal vivo), Corrado Nuccini (Giardini di Mirò), Daniele Rossi (violoncello) + Guest HER SKIN (voce), Ilaria Formisano dei GOMMA (voce)

**VENERDÌ 13 MARZO**

h 18.00 / Museo d’Arte Sacra - disegno dal vivo e performance

“START/Madonna con Bambino” di Vieri Panerai con Sara Zannoni

h 21.30 / I Lecci (musica e circo)

“Arpa e Contorsione” di e con Irene Betti

+ Guest Simone Azzurrini (Graffiti Sonori)

h 22.00 / I Lecci (performance)

“Cristal Vogue” a cura di Meeting 3.20, Valerio Cassa, Sofia Chiellini

**SABATO 14 MARZO**

h 10.00 - 24.00 / I Lecci (Installazione)

“Forno Carta” a cura di Terry Davis e Maddalena Pasquetti

h 15.00 / I Lecci (trekking)

“Trekking poetico”

h 19.00 / Museo Amedeo Bassi (Burlesque)

“The Sparkling Diva” di e con Claire Gatbsy

h 20.00 / I Lecci aperitivo cena

h 21.30 / I Lecci (disegno dal vivo e performance)

“FINISH/Madonna con Bambino” di Vieri Panerai con Sara Zannoni

h 22.00 / I Lecci (Burlesque)

“The Golden Beat” di e con Claire Gatbsy

h 22.30 / I Lecci (performance)

“La Lumière - performance sul Cinema” a cura di Cab008

h 24.00 / I Lecci (installazione e performance)

“Apertura Forno Carta” a cura di Terry Davis e Maddalena Pasquetti + “Secret Maddalena” opera di Sara Zannoni

Gianmarco Lotti

