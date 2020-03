Undici successi per gli Esordienti del T.N.T. Empoli al 14° trofeo Europa andato in scena alla piscina comunale coperta di viale delle Olimpiadi. La società organizzatrice, presieduta da Giovanni Pistelli, ha chiuso la rassegna regionale al 5° posto in classifica con 168,50 punti. Negli Esordienti ‘A’, guidati dal tecnico Alessandro Zannelli, le vittorie biancazzurre sono state cinque, di cui tre ottenute da Gianmarco Bove (classe 2007) nei 50 rana, 100 farfalla e 200 misti. Le restanti sono state centrate da Christian Piano (’08) sui 100 rana e da Giuditta Pagli (’09) nei 400 stile. Hanno poi colto la seconda piazza Marco Buti (’07) nei 50 stile; Sirio Bartalucci (’08) sui 100 rana; Leonardo Mancini (’07) nei 400 stile e Silvia Bianconi (’09) sui 100 rana. Quindi, dal gradino più basso del podio, sono stati premiati Leonardo Mancini nei 100 misti; Christian Piano sui 50 dorso; Ginevra Milli (’09) nei 50 rana; Chiara Falvino (’08) sui 100 dorso; Chiara Russetti ’09 nei 200 misti, insieme alle staffette 4x50 misti sia femminile, composta da Chiara Falvino, Chiara Russetti, Ginevra Milli e Ginevra Barnini (’09), sia maschile, formata da Leonardo Mancini, Sirio Bartolucci, Gianmarco Bove e Marco Buti. Da parte loro, gli Esordienti ‘B’ di Andrea Zannelli hanno collezionato sei medaglie d’oro, tre d’argento e quattro di bronzo.

