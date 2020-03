Università all'estero, tornano le borse di studio di Fondazione Caript

Grazie a Ready, Study, Go! dal 2014 la Fondazione Caript investe importanti risorse per la formazione degli studenti pistoiesi che desiderano intraprendere percorsi di studio all’estero, supportandoli nelle ingenti spese economiche che gli studenti stessi si ritrovano a dover fronteggiare.

Con un plafond complessivo di 165mila euro, il bando assegna borse di studio per il conseguimento di lauree triennali, magistrali e master di I e II livello presso università, scuole universitarie o altri istituti accreditati aventi sede nell’Unione Europea, Regno Unito, Svizzera o negli Stati Uniti, per l’importo massimo di 10mila euro per ciascun anno di corso, 15mila euro nel caso di università americane.

Riservata quindi esclusivamente agli studenti universitari, l’iniziativa – quest’anno alla sua quinta edizione – offre ai giovani residenti nella provincia di Pistoia l’importante opportunità di intraprendere o completare il proprio percorso di studi universitari all’estero, non solo per perfezionare la conoscenza di un’altra lingua, ma anche e soprattutto per acquisire qualifiche e competenze professionali e personali che arricchiranno il loro curriculum, rendendolo più appetibile sul mercato del lavoro.

Al termine del periodo formativo la maggioranza dei ragazzi, però, decide di trattenersi nel paese ospitante senza così restituire le conoscenze acquisite nel loro paese di origine.

È con questo intento che, da quest’anno, la Fondazione vuole incentivare i candidati che decideranno di far ritorno in Italia dopo il completamente dei loro studi, riconoscendo loro un premio aggiuntivo. Ai borsisti che rientreranno in Italia dopo il completamento del loro percorso di studi all’estero sarà quindi corrisposto un ulteriore 20% dell’importo complessivo della borsa percepita, a condizione che la permanenza nel territorio italiano sia di almeno due anni.

Fonte: Ufficio Stampa

