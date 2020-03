Vita privata e lavoro, seminario con le donne di Confcommercio

È possibile trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata? Possiamo dedicarci con passione alla nostra professione senza perdere di vista i nostri interessi? A queste domande cercherà di rispondere “Conciliare i tempi di vita tra mondo lavorativo e privato: soluzioni per un equilibrio possibile” il seminario a cura dello Sportello di ascolto promosso dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Provincia di Pisa che si terrà domani, martedì 3 marzo alle 17, presso la sede principale di Confcommercio Pisa, in via Chiassatello 67.

“Questo appuntamento ha l'obiettivo di approfondire argomenti che hanno a che fare con la nostra vita quotidiana sotto tutti gli aspetti” spiega la presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Provincia di Pisa Valeria Di Bartolomeo. “I problemi e le curiosità che riguardano il legame tra sfera privata e professionale sono molteplici, e nel seminario cercheremo di dare delle risposte grazie al supporto della consulenza emotiva, con la counseling coach Desy Vanni, e legale, con le avvocatesse Cristina Agonigi e Linda Sozzi”.

Il seminario vedrà una prima parte dedicata al counseling, con approfondimenti sul difficile rapporto tra lavoro e vita privata, dimostrando che attraverso il dialogo e l'ascolto è possibile raggiungere un equilibrio. Nella seconda parte, dedicata alla consulenza legale e giuridica, sarà affrontato il rapporto tra datori di lavoro e dipendenti, ma anche quello tra lavoratori e lavoratrici autonome, analizzando casi concreti attorno al rapporto che lega responsabilità lavorative e aspirazioni familiari.

L'iniziativa nasce dallo Sportello di Ascolto promosso dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Provincia di Pisa, inaugurato lo scorso maggio. “Un nuovo servizio di counseling inaugurato per sostenere e favorire le donne, in particolare imprenditrici, professioniste, lavoratrici autonome” dice Di Bartolomeo “che permetta di sviluppare al meglio le loro potenzialità attraverso la comunicazione interpersonale, l’ascolto, l’empatia e promuovendo un processo di consapevolezza di sé e delle proprie scelte, sia in ambito professionale che in quello personale”.

