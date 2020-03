A Firenze dibattito sulla Brexit con Susanna Camusso e Guglielmo Meardi

Il Crs Toscana (Centro Riforma dello Stato sezione Toscana, che si occupa di promuovere incontri/conferenze/dibattiti di approfondimento su vari temi, di cui fa parte anche la CGIL Toscana, oltre a ARCI e Fondazione di studi e Ricerche) ha organizzato una iniziativa per domani mercoledì 4 marzo, dalle 17.30 alle 19.30, a Firenze, presso la sede dell'Arci in Piazza dei Ciomi, sul tema della Brexit, una riflessione per meglio comprendere gli eventi e interrogarci sul futuro economico, sociale e politico dell’Europa.

I due speakers sono: Susanna Camusso (Responsabile politiche internazionali per la CGIL nazionale) e Guglielmo Meardi (già Direttore dell' Industrial Relations Research Unit e che si è occupato di problemi del lavoro nell'Unione Europea attualmente, Prof a Scuola Normale Superiore - sezione di Firenze). Presenta Giorgio Bellucci (Crs).

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

