Abc Castelfiorentino, riparte la prima squadra

Domani ore 21.15 l'Abc Solettificio Manetti tornerà in campo al PalaBetti contro la Libertas Montale.

Dopo la sosta pronti a ripartire, stavolta per la volata finale. “Ancora è lunghissima” ha dichiarato coach Paolo Betti, ed è vero. Ma è indubbio che da adesso in poi ogni partita rappresenterà un tassello importante in vista della post season. Al via le ultime otto giornate di stagione regolare che decideranno i giochi.

Come sempre il rientro dalla sosta rappresenta un momento delicato e i gialloblu ne sono pienamente consapevoli: fu proprio Montale, all’andata, a fare lo sgambetto all'Abc dopo il turno di riposo (64-55). E adesso la Libertas ci proverà di nuovo. Stavolta, però, al PalaBetti, in cui i gialloblu avranno duplice obiettivo: riscattare quella sconfitta, e difendere il proprio fortino.

Con la situazione infermeria ancora sotto stretta osservazione, Paolo Betti e i suoi ragazzi saranno per l’ennesima volta chiamati a fare quadrato intorno all’emergenza in una settimana che si prospetta cruciale: dopo Montale, infatti, sabato li attenderà Valdisieve. Un'Abc riuscita a cambiare marcia nell’ultimo mese, che dovrà dare un’altra prova di autorità, orgoglio e compattezza ai propri tifosi. E per farlo dovrà iniziare proprio da domani sera.

A seguire i risultati del vivaio.

U18 Silver

Prosegue la striscia vincente dei ragazzi di Cantini e Chiarugi che battono l’Impruneta a domicilio per 48-66. Dopo un avvio in equilibrio, con i primi due quarti scivolati via sul punto a punto (12-16 a 10′, 25-31 all’intervallo lungo), nella ripresa i gialloblu cambiano marcia e, spinti da un Marrucci sopra le righe, piazzano il break decisivo: 7-20 il parziale della terza frazione e 32-51 all’ultimo riposo. Un vantaggio che, nel quarto periodo, la formazione castellana deve soltanto amministrare.

BASKET IMPRUNETA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 48-66

Parziali: 12-16, 13-15, 7-20, 16-15

Tabellino: Cavini 7, Marrucci 26, Giotti 6, La Rosa 8, Cetti 8, Campinoti 9, Barlabà 2, Paciscopi, Randazzo. All. Cantini. Ass. Chiarugi.

U14 Elite

Il derby è gialloblu. Dopo una gara bellissima e un overtime i ragazzi di Calvani e Cioni conquistano l’atteso derby di ritorno contro il Biancorosso Empoli: 51-49 il finale al PalaBetti. Gara fatta di sorpassi e controsorpassi nella prima parte, e proseguita poi sul punto a punto al rientro dall’intervallo e fino al 45′. L’avvio, infatti, è tutto degli ospiti che tentano subito la fuga: 8-18 al 10′. Nel secondo quarto i gialloblu iniziano con pazienza a ricucire toccando il -4 al riposo lungo (22-26) e impattando a quota 37 al 30′. L’ultima frazione è una battaglia di nervi e al 40′ il tabellone segna ancora perfetta parità: 45-45. Si va all’overtime e stavolta, nella volata, autorità e freddezza tingono il derby di gialloblu.

ABC CASTELFIORENTINO – BIANCOROSSO EMPOLI 51-49 dts

Parziali: 8-18, 14-8, 15-11, 8-8, 6-4

Tabellino: Merlini 6, Marchetti 21, Damiani 7, Bici 5, Lilli 7, Rosi 5, Carzoli, Bartolini, Viviani, Vefa, Bernardoni, Echerle. All. Calvani. Ass. Cioni.

U14 Femminile

Grande acuto casalingo per le ragazze di Banchelli e Iserani che si impongono sul Baloncesto per 38-24 al termine di un match sempre amministrato. Le gialloblu, infatti, approcciano benissimo e volano subito sul +8 dopo la prima frazione (16-8), vantaggio che difendono nel secondo periodo per andare negli spogliatoi sul 22-14. Al rientro, grazie ad una difesa castellana blindata, le fiorentine mettono a segno soltanto due punti e le gialloblu piazzano il break decisivo toccando il +15 al 30′ (31-16). Così nell’ultimo quarto basta amministrare.

BASKET CASTELFIORENTINO – BALONCESTO 38-24

Parziali: 16-8, 6-6, 9-2, 7-8

Tabellino: Capitani 5, Ibrahimi 20, Sanesi 6, Ndiaye 2, Dani 3, Taddei 2, Risoli, Mancini, Costa, Betti. All. Banchelli. Ass. Iserani.

Minibasket

Nella giornata in cui i “grandi” sono rimasti affacciati alla finestra, con gli Esordienti in attesa dell’inizio della seconda fase e gli Aquilotti di riposo per il rinvio del match con Pomarance, doppio impegno per gli Scoiattoli, scesi in campo al PalaBetti contro il Dlf Firenze e poi andati a far visita a Figline Valdarno. Vittoria d’autorità quella casalinga ai danni dei fiorentini, con cinque tempini vinti e soltanto uno perso: 16-8 il finale. Sconfitta in volata, invece, quella sul parquet di Figline in cui i gialloblu hanno vinto due tempini, pareggiato uno e persi tre, per un finale di 13-11. Due prove assolutamente positive per la truppa di Nicol Banchelli, a dimostrazione dei progressi del gruppo gialloblu.

