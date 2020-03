Allarme disinserito al Museo Marini d Pistoia: si indaga

La guardia giurata che ha aperto il Museo Marino Marini di Pistoia, chiuso dal 1 marzo e in procinto di veder trasferire le sue opere a Firenze, ha trovato questa mattina l'allarme disinserito, fatto che ha allarmato le forze dell'ordine intervenute per accertare che nessuno si sia introdotto nella struttura e abbia rubato qualcosa. Non è escluso che si sia trattato di una disattenzione.

Così il sindaco Alessandro Tomasi: "Le forze dell'ordine stanno verificando se dopo 17.30 di ieri o stanotte qualcuno è entrato all'interno del museo perché l'allarme è stato trovato disinserito. Adesso attendo i risultati della polizia, sul posto c'è andata la scientifica, sono arrivati anche i carabinieri. Sono in attesa di sapere cosa è accaduto".

