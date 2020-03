All'Ippodromo del Visarno di Firenze nuova edizione di 'Visarno Market'

In cerca di modernariato d’autore? Abiti e accessori fatti a mano? Perle vintage da indossare o da mettere in mostra? Visarno Market è tutto questo e molto altro. Sabato 7 e domenica 8 marzo all’Ippodromo del Visarno di Firenze torna la mostra mercato diventata un must per tutti gli appassionati del genere, e non solo.

Rigorosamente a ingresso libero!

Dalle 11 di mattina alle 9 di sera, due giornate immersi tra stand di espositori provenienti da tutta Italia. Le proposte di Visarno Market sono tantissime: abbigliamento e arredamento vintage, bigiotteria e oreficeria artigianale, dischi rari e da collezione, arti grafiche…

E tante novità: per la prima volta gli abiti di Studio Sartoriale, che ha scelto la sostenibilità, utilizzando tessuti provenienti da un processo di ricerca tra le rimanenze di magazzino dei laboratori italiani; il camper boutique Wanderlust Factory, che gira il mondo in cerca di capi unici in stile hippie/gypsy/bohemien; l’area Arcade Games – realizzata in collaborazione con G-Arcade - dove sfidarsi a Pac-Man, Bubble Bobble e altri giochi elettronici del passato.

Barba e capelli? Qui vi aspettano Alessio e Andrea di Pike - New Traditional Barber.

E ancora, i workshop e lo spazio “Market Talk” dove gli espositori incontreranno il pubblico, rivelando storie e retroscena dello loro attività, e dando qualche buon consiglio.

Non mancano l’area street food e quella dedicata ai bambini, presente anche la giovane redazione del magazine Edera, che raccoglierà opinioni di pubblico ed espositori.

Ai corsi ci si può iscrivere direttamente agli stand oppure su Facebook sulla pagina ufficiale di Visarno Market (www.facebook.com/visarnomarket).

A Visarno Market si accede da piazzale delle Cascine, vicino alla Facoltà di Agraria. L’Ippodromo del Visarno è facilmente raggiungibile con le linee T1 e T2 della Tramvia (fermate "Cascine" e “Paolo Uccello” T1; fermata “San Donato” T2). Ampio parcheggio auto/moto nell’adiacente piazzale delle Cascine e nelle vicinanze.

Visarno Market

Sabato 7 e domenica 8 marzo 2020

Ippodromo del Visarno - piazzale delle Cascine - Parco delle Cascine – Firenze

Ingresso libero - orari: 11/21

Info

Visarno Arena c/o Ippodromo del Visarno

Piazzale delle Cascine - Parco delle Cascine – Firenze

Info tel. 3201781500 – 3391129516 – 3460948016 - 3701165007

Organizzazione

Gran Bazar Mercato Urbano e Wom Wonderful Market

Partner: Le Nozze di Figaro, Ippodromo del Visarno Firenze

Fonte: Ufficio Stampa

