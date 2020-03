Benessere psicofisico in menopausa, consulenza telefonica in Mugello

Un ginecologo del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale del Mugello venerdì 6 marzo sarà a disposizione per una consulenza telefonica gratuita sulle problematiche che insorgono nel periodo della menopausa. “La fine della fertilità non è una malattia, benessere psicofisico in menopausa” è il titolo dell’iniziativa organizzata da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) nell’ambito dell’H-Open Weekend di Ginecologia. Per rispondere a tutte le domande sul tema il contatto telefonico venerdì 6 sarà dalle 9 alle 15. Il numero telefonico dedicato da chiamare è 0558451857.

