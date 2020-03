Buttano un etto di hashish dall'auto, denunciati padre e figlio a Castelfiorentino

Nella giornata di ieri, lunedì 2 marzo, i carabinieri di Empoli hanno denunciato in stato di libertà due uomini di origine campana, padre e figlio, C.S. di 57 anni e F.S. di 31 anni, residenti a Poggibonsi (SI) di origine campana, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish.

I carabinieri li hanno fermati durante un posto di controllo in via Sanminiatese. Hanno tentato di buttare via un etto di hashish gettandolo sotto la vettura ma i militari hanno subito recuperato lo stupefacente.

Il giovane era gravato da precedenti di polizia specifici. L'ispezione dell'auto non ha portato a rinvenire altro stupefacente. L'etto di hashish recuperato è stato sequestrato.

