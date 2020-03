Canoa si ribalta, recuperato il corpo del canoista morto

Dopo il ritrovamento di ieri, è stato recuperato solo oggi il corpo di Sergio Rosati, il canoista di 66 anni di Viadana morto l'1 marzo in Lunigiana nel torrente Taverone, a Monti di Licciana Nardi. Il corpo era stato avvistato in località Maestà dei Saldi, a 500 metri circa dal punto di ribaltamento della sua canoa che gli è stato fatale. Ma data la conformazione del territorio è stato impossibile il recupero, con il corpo che è scivolato a valle rimanendo incastrato in un'ansa del torrente, circa 5 km dall'incidente. L'uomo stava partecipando ad un'escursione di rafting con altri appassionati della stessa disciplina sportiva.

