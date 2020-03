Ciclopiana, presto in bici nella Piana di Settimo e sull'Arno fino al Girone

Il Comune di Scandicci ha consegnato i lavori per la realizzazione della Ciclopiana della Piana di Settimo: questa rete di piste dedicate ai ciclisti sarà integrata con la Ciclopista, ovvero il sistema ciclabile metropolitano che con un unico percorso in riva sinistra d'Arno collegherà Badia a Settimo nel territorio di Scandicci con il Girone a Firenze. A Scandicci la Ciclopiana interesserà le zone di via della Nave di Badia, piazza Vittorio Veneto e via di San Lorenzo a Settimo, via San Colombano e via della Comune di Parigi, via della Pieve, via di Porto, via Borgo ai Fossi, via 8 Marzo, viuzzo di Porto e via 1 Maggio. I lavori sono stati consegnati all’impresa esecutrice Scavitec di San Giorgio Albanese (Cs), che si è aggiudicata l’intervento per un importo di 268.808,25 euro oltre iva. La realizzazione dell’opera è finanziata all’80 percento con un contributo della Regione Toscana, a seguito della partecipazione dell’Amministrazione comunale ad un bando (Por Fesr 2014-2020) finalizzato allo “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale”.

In base ad una stima la realizzazione e l’utilizzo della Ciclopista dal Girone a Badia a Settimo comporterà un abbattimento di 1.692 tonnellate annue di anidride carbonica nell’atmosfera.

“Realizziamo anche nei nostri territori una direttrice da percorrere in bicicletta lungo l’asse dell’Arno”, dice l'assessore alle Opere pubbliche e Vicesindaco, “rappresenterà un importante passo avanti nell’integrazione dei diversi sistemi ciclabili locali; questo grazie al lavoro dei nostri uffici e alla piena collaborazione con il Comune di Firenze, capofila nella presentazione del progetto”.

“La Ciclopiana è un intervento fondamentale per la viabilità alternativa ed ecologica della città – ha detto l'assessora all'Ambiente – sarà collegata sia alla Ciclopista metropolitana che arriverà fino al Girone, sia al sistema di piste e percorsi ciclabili che già uniscono i diversi quartieri del nostro comune. Una realizzazione dopo l’altra andiamo a creare un sistema integrato di mobilità ciclabile, all’interno di Scandicci e tra Scandicci e Firenze, che segue percorsi alternativi alla rete stradale, competitivi nei tempi, più sicuri, più piacevoli e salutari”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Scandicci