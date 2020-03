Cinema al pomeriggio, biglietto e trasporto gratuito nel Chianti

Alcune delle pellicole più belle del cinema internazionale, prime visioni e film cult, offrono al pubblico degli anziani e non solo una forma di intrattenimento pomeridiano gratuita. Storie e star della settima arte diventano la migliore occasione per tenere lontana la solitudine e apprezzare in compagnia un minicartellone cinematografico, tra testimonianze, memorie ed espressioni contemporanee della cultura dell’immagine.

L’Unione comunale del Chianti fiorentino e il Cinema Olimpia di Tavarnelle costruiscono insieme la rassegna “Al cinema di pomeriggio”, cinque appuntamenti in programma dal 9 marzo al 6 aprile, tutti i lunedì alle ore 15.30, per un pubblico di anziani e non solo. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Confraternita di Misericordia di Barberino Tavarnelle, l’Auser Volontariato Insieme di Barberino Tavarnelle, la sezione Soci Coop Unicoop di Tavarnelle.

“Il nostro è più che uno stimolo ad uscire di casa – dichiara il vicesindaco Giacomo Trentanovi – vuole offrire una chance ad un periodo della vita, la terza età, che ha bisogno di spezzare la routine, di scambiare sguardi e parole con i coetanei e i più giovani, e rispondere ad un bisogno sociale diffuso nel nostro territorio, ricordiamo che il Chianti la Valdelsa sono alcune delle aree italiane dove la vita si allunga di più. Prepararsi, ritrovarsi e condividere un pomeriggio al cinema è un modo, uno dei tanti, per festeggiare il senso della vita. E poi non dimentichiamo che molti degli spettatori che oggi sfiorano gli ottanta sono quelli che hanno trovato nel cinema un grande amore. Innamorati delle platee buie, era la lì nelle sale da Cinema Paradiso che i baci si potevano rubare e i sogni coltivare. Un ringraziamento a tutte le associazioni per la realizzazione di una collaborazione che si rinnova a favore della nostra comunità”.

Il Comune di Barberino Tavarnelle non si limita ad invitare gli over 65 a trascorrere un pomeriggio diverso da condividere al cinema ma mette a disposizione il servizio di trasporto, a titolo gratuito, per chiunque voglia cogliere questa opportunità di valore sociale e culturale. Il bus parte da Tavarnelle, Barberino, San Donato in Poggio, Sambuca Val di Pesa, Vico d’Elsa, Marcialla e le altre frazioni. Per informazioni: ufficio Servizi sociali tel. 055 8050877, Punto Insieme tel. 055 8050882, Urp Tavarnelle tel. 0558050824, Urp Barberino 055 8052245. Si consiglia di richiedere il servizio di trasporto entro il 4 marzo.

